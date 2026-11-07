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НовостиПолитика7 ноября 2026 6:19

ВС РФ в Черном море поразили сухогруз, доставлявший военное имущество на Украину

Минобороны отчиталось о поражении очередного объекта ВСУ 7 ноября
Марк СОКОЛОВ
ВС РФ в Черном море поразили сухогруз, доставлявший военное имущество на Украину

ВС РФ в Черном море поразили сухогруз, доставлявший военное имущество на Украину

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные поразили в Черном море юго-восточнее Одессы сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, судно использовалось для перевозки грузов военного назначения, предназначенных украинской армии. Других подробностей о сухогрузе и последствиях удара в сообщении не приводится.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю российские войска поразили 14 сухогрузов, которые доставляли на Украину вооружение и военную технику. Кроме того, ВС РФ нанесли один массированный и 11 групповых ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и логистическим центрам. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносились по объектам, используемым для обеспечения ВСУ.