Фицо заявил о фальсификации итогов референдума о вступлении Словакии в ЕС Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что результаты плебисцита 2003 года о присоединении республики к Европейскому союзу были сфальсифицированы для обеспечения нужного результата. Об этом глава правительства сообщил в ходе публичного выступления, видеозапись которого опубликована на странице партии «Направление — социальная демократия» в соцсети.

Референдум о вступлении Словакии в Евросоюз проходил в мае 2003 года. Согласно официальным данным, явка тогда едва превысила порог в 50% и составила 52% избирателей, большинство из которых проголосовали за интеграцию в объединение.

Фицо отметил, что разрыв голосов при подведении итогов был настолько незначительным, что организаторы прибегли к корректировке показателей.

«Мы провели референдум, который, если бы не был сфальсифицирован, то не был бы успешным... По моему мнению, были проведены какие-то исправления, чтобы вступление Словакии в эту организацию было одобрено», — отметил словацкий премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что на тот момент вступление страны в Евросоюз поддерживали как правящие силы, так и оппозиция, к которой примыкал и он сам. Фицо добавил, что без подобного редкого политического единства плебисцит бы гарантированно провалился. По его словам, он «всегда верил, что ЕС — это хороший проект».

Накануне Фицо предложил Украине помощь во вступлении в Евросоюз, заявив, что Братислава уважает желание Киева стать еще одним участником ЕС.