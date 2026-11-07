Франция ждет катастрофы на своих улицах: Протестовать выйдут десятки тысяч Фото: REUTERS.

В Париже 7 ноября ожидаются массовые протесты, в которых могут принять участие до 60 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Демонстранты намерены выступить против снижения покупательной способности населения и роста стоимости жизни. При этом французские правоохранители готовятся к возможным беспорядкам. По их оценкам, к протестующим могут присоединиться до 400 радикально настроенных участников.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил, что в социальных сетях уже распространяются призывы к нападениям на государственные учреждения и разграблению магазинов.

Основное шествие пройдет от площади Республики до площади Нации в восточной части Парижа. Этот маршрут стал единственным, который согласовала городская префектура полиции.

Однако участники движения «желтых жилетов» намерены устроить отдельную демонстрацию на площади Согласия в центре французской столицы. Причем провести акцию они планируют вопреки запрету властей.

Напомним, 5 ноября в Париже уже прошла масштабная манифестация, собравшая, по данным МВД Франции, около 65 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что массовые протесты во Франции поддерживают 57% жителей страны. Еще 88% опрошенных считают обоснованными требования демонстрантов, недовольных дороговизной жизни. Нынешняя волна выступлений началась в сентябре с протестов школьников, к которым позднее присоединились другие граждане. Во время акции 17 октября в Париже произошли столкновения с полицией, а правоохранители применили слезоточивый газ.