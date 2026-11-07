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НовостиВ мире7 ноября 2026 7:58

Проблемы со светом Кличко не коснутся: стало известно о схеме защиты квартиры мэра от блэкаута в Киеве

«Взгляд»: квартира Кличко в центре Киева оказалась защищена от блэкаута
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Взгляд»: квартира Кличко в центре Киева оказалась защищена от блэкаута

«Взгляд»: квартира Кличко в центре Киева оказалась защищена от блэкаута

Фото: REUTERS.

Элитная квартира мэра Киева Виталия Кличко в центре города сохраняет бесперебойное энергоснабжение, несмотря на масштабный блэкаут и жесткие графики отключений света в украинской столице. О существовании специальной «брони» сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на материалы расследования украинских журналистов.

Согласно опубликованным данным, многоквартирный дом на улице Богдана Хмельницкого, где расположены апартаменты градоначальника, внесен в список объектов критической инфраструктуры, что позволяет полностью избегать веерных отключений.

Такие правила вызывают широкий резонанс на фоне серьезного транспортного и коммунального кризиса в Киеве, где на текущей неделе фиксировались остановки метрополитена, скоростного трамвая и масштабные сбои в водоснабжении.

Как писал сайт KP.RU, в украинской столице растет недовольство городской администрацией и Виталием Кличко из-за плохой подготовки к зиме. Основные проблемы связаны с частыми отключениями электроэнергии, нехваткой мобильных генераторов и устаревшими водопроводными и канализационными сетями.