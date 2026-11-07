Книга стала инструментом мошенников: прокуратура предупредила о новой схеме обмана

Прокуратура предупредила о вредоносных файлах под видом книг в домовых чатах Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники начали использовать домовые чаты для поиска потенциальных жертв, выдавая себя за соседей и отправляя им вредоносные файлы под видом электронных книг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы прокуратуры.

Согласно данным ведомства, аферисты отслеживают общение в соседских чатах, где между жильцами традиционно сохраняется высокий уровень доверия, после чего переходят в личные сообщения. В ходе разговора злоумышленники предлагают прислать якобы «хорошую электронную книгу», однако под видом PDF-файла отправляют вредоносное ПО.

С помощью специальных скриптов или фишинговых страниц, замаскированных под формат книги, злоумышленники получают полный доступ к персональным данным граждан. В дальнейшем взломанные аккаунты используются для вымогательства денег от имени потерпевших, рассылки спама или продаются третьим лицам.

В прокуратуре напомнили, что для безопасного чтения следует использовать проверенные ресурсы. Электронные книги можно найти в бесплатных библиотеках, а также на сайтах издательств.

Тем временем МВД России предупреждает, что мошенники начали похищать паспорта под предлогом оформления на работу в штат.