Европа приложила руку к тайным пыточным на Украине: Сальдо рассказал, как сработали их спецслужбы Фото: REUTERS.

Западные спецслужбы могут поощрять существование тайных тюрем и применение пыток на Украине, фактически разрешая подобные действия киевским властям. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По мнению главы региона, длительное существование подобных учреждений и отсутствие серьезных последствий для причастных свидетельствуют о том, что происходящее может осуществляться с одобрения западных кураторов Киева.

«Учитывая, что происходят эти вещи на Украине уже давно, и никаких последствий это не дает, и все эти антикоррупционные скандалы, которые там якобы вскрываются, они практически ни к чему не приводят, — это говорит о том, что это разрешено теми, кто курирует все эти события. Представителями западных специальных служб это поощряется», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор также предположил, что западные средства массовой информации вскоре перестанут уделять внимание сообщениям о тайных украинских тюрьмах. По его мнению, скандал постепенно исчезнет из информационной повестки.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование сообщений о пытках в тайной тюрьме под Киевом. Поводом стали публикации украинских СМИ о незаконном удержании людей в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка. В организации подчеркнули, что при подтверждении нарушений виновные должны понести ответственность, а пострадавшие — получить необходимую помощь.