Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2026 8:37

Скульптор и художник Михаил Шемякин внесен в базу сайта «Миротворец»

Создатели сайта «Миротворец» обвиняют Шемякина в якобы покушение на территориальную целостность Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский скульптор и художник Михаил Шемякин попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец»

Российский скульптор и художник Михаил Шемякин попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Российский скульптор и художник Михаил Шемякин попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

Персональные данные деятеля искусств были внесены в списки в пятницу, 6 ноября. Создатели ресурса вменяют Шемякину поддержку России и якобы покушение на территориальную целостность Украины. Поводом для включения в базу стало публичное одобрение художником воссоединения Крыма с Российской Федерацией, а также его открытая критика политики искоренения русской культуры на Украине.

Напомним, сайт «Миротворец» получил известность публичным размещением личных данных журналистов, деятелей культуры, общественников и других граждан, обвиняя их в угрозе национальной безопасности.

Накануне на сайте «Миротворец» появилось имя Валерии Ладыки за призыв перевернуть автобус Нацгвардии у тайной тюрьмы под Киевом. Женщину обвинили в нападении на военных и подрыве обороноспособности Украины. Ранее в базу внесли медика за помощь в тайной тюрьме, а также 14-летнего подростка за спасение из пыточной ТЦК.