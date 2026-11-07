Скульптор и художник Михаил Шемякин внесен в базу сайта «Миротворец»

Российский скульптор и художник Михаил Шемякин попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Российский скульптор и художник Михаил Шемякин попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

Персональные данные деятеля искусств были внесены в списки в пятницу, 6 ноября. Создатели ресурса вменяют Шемякину поддержку России и якобы покушение на территориальную целостность Украины. Поводом для включения в базу стало публичное одобрение художником воссоединения Крыма с Российской Федерацией, а также его открытая критика политики искоренения русской культуры на Украине.

Напомним, сайт «Миротворец» получил известность публичным размещением личных данных журналистов, деятелей культуры, общественников и других граждан, обвиняя их в угрозе национальной безопасности.

Накануне на сайте «Миротворец» появилось имя Валерии Ладыки за призыв перевернуть автобус Нацгвардии у тайной тюрьмы под Киевом. Женщину обвинили в нападении на военных и подрыве обороноспособности Украины. Ранее в базу внесли медика за помощь в тайной тюрьме, а также 14-летнего подростка за спасение из пыточной ТЦК.