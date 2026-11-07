ВС РФ поразили склады и места производства роботехнических комплексов на Украине Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов, а также места производства и хранения робототехнических комплексов ВСУ на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удары были нанесены по объектам, связанным с обеспечением украинской армии вооружением и военной техникой. В числе пораженных целей оказались производственные площадки и хранилища робототехнических систем.

При этом точное расположение объектов, количество пораженных комплексов и другие подробности проведенных операций в поступившем сообщении не уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении аналогичных объектов ВСУ 27 октября. Тогда российские военные нанесли удары по складам боеприпасов, цехам производства и местам хранения робототехнических комплексов, а также дальних беспилотников украинской армии.

Кроме того, 6 ноября российское оборонное ведомство отчиталось о массированном и 11 групповых ударах по военным объектам Украины за неделю. Среди пораженных целей назывались предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ. Также в Минобороны заявили о поражении 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение и военную технику.