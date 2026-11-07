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НовостиПолитика7 ноября 2026 9:01

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Нептун» и 903 дрона ВСУ

ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Нептун» и 903 дрона ВСУ

Российские силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Нептун» и 903 дрона ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и уничтожили 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Кроме того, в течение суток подразделения Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение складам боеприпасов, а также объектам хранения и производства украинских робототехнических комплексов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении ночного массированного удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, обеспечивавшим снабжение украинской армии.