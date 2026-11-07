Мир говорит о срыве переговоров между США и Ираном: Катар рассказал, что происходит на самом деле Фото: REUTERS.

Власти Катара опровергли сообщения о провале переговоров между США и Ираном, которые распространились в социальных сетях. Об этом говорится в официальном заявлении международного медиаофиса эмирата.

В ведомстве подчеркнули, что публикации, в которых премьер-министру и главе МИД Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани приписывают заявление о неспособности Вашингтона и Тегерана договориться, не соответствуют действительности.

«Распространяемые в социальных сетях сообщения, в которых утверждается, что премьер-министр и министр иностранных дел Государства Катар заявил о неспособности США и Ирана достичь соглашения, являются безосновательными и вводящими в заблуждение», — говорится в заявлении.

По данным медиаофиса, слова катарского премьера намеренно искажают те, кто заинтересован в продолжении войны и нестабильности на Ближнем Востоке. В частности, ложные сообщения массово распространяют фальшивые аккаунты, стремящиеся сорвать дипломатические усилия и спровоцировать новую эскалацию.

В действительности Аль Тани подтвердил, что США и Иран продолжают работать над достижением соглашения. Катарские посредники также сохраняют тесные контакты с Вашингтоном и Тегераном, содействуя переговорному процессу.

Ранее МИД Катара призвал не воспринимать резкие заявления в СМИ как свидетельство провала переговоров США и Ирана. Представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари рассказал, что катарские посредники провели в Тегеране встречу продолжительностью более трех часов. После обсуждения предложений делегация вернулась в Доху для анализа результатов. Дипломат подчеркнул, что обе стороны сохраняют заинтересованность в поиске мирного решения.