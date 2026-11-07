Рассекречены архивы ФСБ о предательстве Колчака

ФСБ: Колчак намеревался присягнуть на верность США и Британии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Омске обнародовали архивы ФСБ, относящиеся к эпохе Гражданской войны. Эти материалы раскрыли намерения адмирала Александра Колчака перейти в подданство Британии и США и развеяли слухи о спрятанных 500 тоннах золота. Об этом 7 ноября сообщили «Известия», ссылаясь на опубликованные материалы.

«Самое главное, что дают эти документы - мы узнаем историю от первого лица. Очень много противоречий, начиная от клятвы российскому императору, траектория отказа от Родины: служить хочу королевству Великобритании, флоту Америки. Дословная его фраза: Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», - говорит зампред Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева.

Бывший офицер Сургутанов во время Колчака охранял ценности Госбанка. В 1920 году он передал 19 вагонов золота и 7 вагонов серебра советским властям в Иркутске, после чего продолжил работать на финансовых должностях.

По одной из версий, 500 тонн золота Колчака спрятали у железной дороги после ограбления омских банков в 1918 году. Эти слухи подтвердил румын, участвовавший в транспортировке и захоронении ценностей. Однако поиски клада не увенчались успехом.

Ранее KP.RU сообщил, что Военный суд Забайкальского округа в 1999 году и Верховный суд РФ в 2000 году подтвердили законность расстрела адмирала Колчака на основе рассекреченных документов.