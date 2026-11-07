Актер Иван Скицан умер из-за кости в горле: подробнее

Mash: актер Иван Скицан умер от травмы пищевода из-за застрявшей в горле кости. Фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе

Известный российский актер Иван Скицан скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой травмы пищевода, вызванной неудачной попыткой самостоятельно избавиться от застрявшей куриной кости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за врожденной особенности здоровья артиста: с раннего детства он страдал сужением пищевода и перенес более десяти хирургических операций. Из-за трудностей с глотанием мужчина изготовил кустарное приспособление из проволоки и трубки от капельницы, с помощью которого регулярно проталкивал пищу.

Когда актер подавился куриной костью, он воспользовался этим самодельным инструментом, однако нанес себе глубокую внутреннюю рану. После этого в его груди возникла сильная боль.

Прибывшие врачи успешно удалили инородный предмет, однако диагностировали у пациента тяжелое повреждение тканей пищевода. Скицана экстренно перевели в отделение реанимации, где медики боролись за его жизнь, однако спасти артиста не удалось.

Напомним, Иван Скицан умер в минувший вторник, 3 ноября. Родственники рассказали, что он страдал от проблем с сердцем, перенес две операции и имел онкологическое заболевание почки.