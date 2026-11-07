На Солнце происходит нечто странное: Звезда пестрит взрывами уже двое суток Фото: REUTERS.

На Солнце за неполные двое суток произошло 35 вспышек на фоне резкого роста активности звезды. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, только за 6 ноября приборы зарегистрировали 18 вспышек класса C и выше. При этом за первые 12 часов 7 ноября произошло еще 17 подобных событий.

«Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35», — подчеркнули специалисты.

Основным источником повышенной активности стала крупная группа солнечных пятен. В настоящее время она располагается практически в центре видимого диска Солнца.

Ученые не исключают, что количество вспышек продолжит увеличиваться. Если нынешние темпы сохранятся, уже к концу 7 ноября общее число зарегистрированных событий может достигнуть 40–50.

Ранее специалисты зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M3.6, ставшую сильнейшей с начала октября 2026 года. Событие произошло 5 ноября в группе солнечных пятен 4566 и продолжалось 29 минут. Предыдущую вспышку сопоставимой мощности наблюдали 10 октября. Всего ученые выделяют пять классов солнечных вспышек по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X.