В России повысят некоторые пособия: о каких выплатах речь

Депутат Лантратова перечислила пособия, которые вырастут в 2027 году вслед за МРО Фото: Артем КИЛЬКИН.

С начала 2027 года в России будет произведен перерасчет нескольких видов социальных пособий и выплат в сторону увеличения. Это связано с плановым повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января вырастет с 27 093 до 28 935 рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

«Повышение МРОТ увеличивает выплаты, которые рассчитываются от минимальной границы. Таких жизненных ситуаций несколько», — пояснила парламентарий.

Изменения затронут целый ряд выплат. В частности, для сотрудников с доходом ниже МРОТ или страховым стажем менее шести месяцев выплата за полный месяц болезни в 2027 году составит порядка 28 935 рублей.

Минимальное пособие по беременности и родам за стандартный отпуск в 140 дней вырастет примерно до 133 тысяч рублей против 124,7 тысячи рублей в 2026 году, а при осложненных родах сумма увеличится до 184,5 тысячи рублей. Минимальный ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан составит 11 574 рубля, что соответствует 40% от нового МРОТ.

Кроме того, индексация затронет гарантии при расчете отпускных и командировочных. Повышаются минимальные размеры отпускных и командировочных. Если средний заработок ниже МРОТ, работодатель доплачивает разницу, если зарплата выше — больничные и декретные рассчитываются по фактическому доходу и не меняются.

Ранее вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что к 2030 году МРОТ будет повышен до 35 тысяч рублей.