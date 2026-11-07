Таинственный вирус атаковал российских туристов: что происходит на популярном курорте во Вьетнаме

Российские туристы жалуются на неизвестный вирус на курорте во Вьетнаме. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российские туристы, отдыхающие на популярном вьетнамском курорте Нячанг, сталкиваются с неизвестным заболеванием, сопровождающимся высокой температурой, сильной головной болью и затяжным кашлем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам пострадавших, недомогание часто проявляется вскоре после прибытия и по симптомам напоминает тяжелую форму гриппа. Среди заболевших немало детей. Отдыхающие отмечают, что местная медицина не всегда может оперативно поставить точный диагноз и определить конкретный возбудитель инфекции, ограничиваясь назначением стандартных противовирусных средств или антибиотиков.

В качестве примера приводится случай семьи, у которой заболела дочь. После резкого подъема температуры и возникновения головной боли ребенка экстренно доставили в местную клинику. Врачи предположили наличие сезонной вирусной инфекции, однако точный штамм назвать не смогли.

В похожей ситуации оказалась 39-летняя туристка из Москвы, страдающая от непрекращающегося кашля уже три недели. Несмотря на пройденные обследования, включая компьютерную томографию стоимостью около 12 тысяч рублей, специалисты так и не смогли установить причину ее состояния.

Среди отдыхающих распространяются версии о том, что источник заражения может быть связан с необслуженными системами кондиционирования в отелях, однако официальных подтверждений этой гипотезы нет.

Накануне доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова назвала главные признаки нового штамма коронавируса PJ.2.1.