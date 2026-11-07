В чем сокрыта главная сила России: в Совбезе рассказали Фото: REUTERS.

Сила России заключается в исторической памяти, духовных традициях и единстве многонационального народа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пленарной сессии «Традиционные ценности как основа развития России» в рамках Молодежного дня Международной недели «Народы России».

По словам секретаря Совбеза, именно сохранение традиционных ценностей на протяжении веков служило основой формирования российской государственности.

«Россия всегда была и остается государством-цивилизацией. Наша сила — в исторической памяти, духовных традициях, культурной преемственности и единстве многонационального народа. Именно на основе этих ценностей формировалась российская государственность на протяжении веков и сегодня они определяют наш путь», — подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что традиционные ценности представляют собой нравственный фундамент общества. Их перечень закреплен в президентском указе №809. В него входят жизнь, достоинство, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, справедливость, коллективизм, историческая память и единство народов России.

Шойгу подчеркнул, что эти принципы передавались из поколения в поколение, формируя культуру страны и мировоззрение ее граждан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главная сила страны заключается в многообразии культур, традиций и обычаев ее народов. По словам российского лидера, это дает государству огромное конкурентное преимущество и возможности для дальнейшего развития. При этом глава государства призвал беречь межнациональное согласие и укреплять единство российского общества.