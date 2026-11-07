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НовостиВ мире7 ноября 2026 11:01

Генерал КСИР сделал объявление, от которого в США начнётся паника: Иран может запустить ракеты куда угодно

Генерал КСИР Мохеби: Иран отменил все ограничения на дальность ракетных ударов
Сергей КУДРИН
Иран отменил все ограничения на дальность ракетных ударов

Иран отменил все ограничения на дальность ракетных ударов

Фото: REUTERS.

Исламская Республика Иран объявила об отмене ограничений на дальность ракетных полетов и намерена подтвердить это на деле. Об этом сообщил Хосейн Мохеби, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции.

"Ограничения на дальность полета ракет для нас сняты", - заявил Мохеби агентству ISNA.

При этом генерал отметил, что в ближайшее время Иран продемонстрирует последствия отмены этого ограничения на практике. По его словам, это позволит наносить удары по врагам Тегерана - США и Израилю - там, где они этого абсолютно не ожидают.

Напомним, что Вашингтон продолжает войну с Ираном, несмотря на последствия для самого себя. Например, ВС США атаковали иранский остров Кешм, выведя из строя зенитную установку. Президент Дональд Трамп назвал удары "небольшими" и сообщил, что они были нанесены в ночь на 7 ноября за 15-5 минут.