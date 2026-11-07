Европа закроет глаза на украинские пыточные: Миру указали на попустительство перед Киевом Фото: REUTERS.

Киевским властям сойдет с рук создание тайных тюрем и пыточных, как ранее сходили с рук другие преступления и жестокое обращение с гражданами. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Глава региона прокомментировал скандал с обнаружением предполагаемой тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По его словам, происходящее стало очередным свидетельством безнаказанности украинских властей.

«Сам этот случай говорит о том, что киевскому режиму все сходит с рук. Бесконечные и уже даже нескрываемые ситуации с задержанием людей, просто с варварским отношением и поведением так называемых ТЦК к будущим военнослужащим, которых они силком запихивают в автобусы», — заявил Сальдо.

Губернатор также напомнил о случаях насилия в отношении женщин, пытавшихся защитить мужчин от принудительной мобилизации. По его словам, сотрудники украинских военкоматов применяют силу даже против беременных, однако ответственности за подобные действия не несут.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало расследовать сообщения о пытках в тайной тюрьме под Киевом. Поводом стали публикации украинских СМИ о незаконном удержании около 40 человек в подвале частного дома. В ООН подчеркнули, что виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, а пострадавшие — получить необходимую помощь.