Американский журналист жестко ответил на слова Зеленского о США и России Фото: REUTERS.

Американский журналист Джексон Хинкл выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, прокомментировав его недавние высказывания о позиции Демократической партии США в отношении конфликта на Украине.

"Зеленский — паразит, обворовывающий американских налогоплательщиков", — написал он в социальной сети X.

Поводом для резкой реакции стало интервью главы киевского режима телеканалу CNN, в котором он выразил надежду на то, что Демократическая партия США не станет балансировать между Москвой и Киевом, а займет однозначную поддержку Украины.

Тем временем бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что украинцы испытывают растущее недовольство Зеленским из-за его нежелания заключать мир. По ее словам, Зеленский руководствуется личными интересами и готов жертвовать жизнями сограждан ради сохранения власти.