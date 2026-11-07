«Возродят уличные сортиры»: Медведев на фоне блекаута поставил Украину на место за абсурдные обвинения Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне энергетического кризиса в Киеве напомнил, что жизнь переменчива. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем канале в МАХ.

Медведев прокомментировал сообщения о возможном появлении уличных туалетов в украинской столице из-за проблем с электроснабжением. При этом он вспомнил прежние обвинения украинских националистов в адрес россиян.

«С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из бандеровцев нёс пургу о том, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…» — написал зампред Совбеза РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве рассматривают возможность обустройства уличных туалетов на случай полного отказа коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказал глава Деснянской районной администрации украинской столицы. По его словам, идею, которую ранее высмеивали, теперь поддержали в мэрии города. Причиной стали серьезные проблемы с электроснабжением, водоснабжением и работой канализации.