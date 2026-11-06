В ДТЭК насчитали 78 ударов по энергетике за трое суток Фото: REUTERS.

«Похоже, весь Киев сейчас будет рыть уличные туалеты», — констатировал глава Деснянской райадминистрации Дмитрий Бахматов утром, выйдя с совещания в мэрии. Год назад он предлагал копать выгребные ямы на Троещине — над ним смеялись. Теперь, по его словам, идею взяли в мэрии для всей столицы. Воды нет, тепла нет, света нет — и это, уверяет Бахматов, формулировка заместителя Кличко. Куда делись 37 млрд гривен этого года и 500 млрд прежних, выделенные на подготовку к зиме, он не знает: «Непонятно где, они размазаны».

Утро 6 ноября. Перекличка.

Киев

Вечер четверга город встретил полным блэкаутом. Днём по всем районам снова пропадала вода — насосы водоканала встают вместе с подстанциями. Целые микрорайоны за сутки получали свет на полтора часа. К утру столицу вернули на графики.

Вечер четверга город встретил полным блэкаутом Фото: REUTERS.

Кличко говорит, что городу нужно 2 ГВт, генераторами столько не закрыть, а электричество от дизеля выходит «золотым». Своей генерации «почти нет», газовой скважины нет, энергетическое кольцо вокруг Киева в области разбито. Канализация полностью на генераторах, водозабор обещают оснастить к декабрю. Но без ПВО само существование этих объектов «под большим вопросом».

На Банковой ищут виноватых пониже. Зеленский рассказал, как киевляне перекрыли дорогу из-за света, он позвонил министру внутренних дел — и полиция «привела всех электриков на объект». Ремонтировать «вразвалочку» нельзя. Кличко на упрёки Банковой давно отвечает вопросом: кто такую информацию президенту носит? Тепло в Киеве пока стабильно даёт только эта перепалка.

Киевская область

Ночью — прилёты по энергетике в Белоцерковском и Обуховском районах. На энергообъект Белоцерковской громады ещё вечером 5-го зашли три «Герани». По графикам ДТЭК отдельные очереди сегодня сидят без света до 17,5 часа.

Kиевляне перекрыли дорогу из-за света Фото: REUTERS.

Черниговская область

В ночь на 5-е — удар по «важному объекту», 35 тысяч абонентов в темноте, пять очередей аварийных отключений. Это режим, при котором под нож идёт даже критическая инфраструктура, а сроков никто не называет. Сегодня облэнерго вернулось к почасовым графикам и умоляет экономить.

Житомирская область

Житомир объявил режим жёсткой экономии. Троллейбусы и трамваи стоят, улицы почти без фонарей, светофоры моргают через раз. Бизнес просят погасить вывески и подсветку фасадов.

Винницкая область

Депутат облсовета Андрей Гижко сообщил, что Винницкая ТЭС разрушена и пока неизвестно, удастся ли её восстановить вообще. В городе плановые отключения чередуются с аварийными.

Сумская область

Весь четверг Сумщину качало: аварийные графики перебрасывали с 1–5 очередей на 6–10 и обратно. Несколько сёл Сумского района почти неделю без газа — людям раздают обогреватели и дрова. Сегодня почасовые графики, у отдельных очередей до 16 часов без света.

«Укрэнерго» на 6 ноября даёт круглосуточные графики от 2,5 до 4 очередей и ограничения для промышленности Фото: REUTERS.

Харьковская область

Громады на графиках, до 15 часов темноты в сутки. Сам Харьков графики не касаются — город отключают только аварийно, как 3 и 4 ноября.

Днепропетровская область

В Днепропетровске вчера вводили экстренные отключения, к вечеру отменили. Сегодня работают графики ДТЭК. Ещё утром 5-го «Укрэнерго» называло Днепропетровщину в тройке регионов с обесточенными потребителями — вместе с Харьковщиной и Черниговщиной.

Одесская область

На юге области после атаки повреждена энергетика. Сегодня графики ДТЭК, а в Пересыпском районе Одессы вдобавок отключают воду и свет из-за ремонта.

Черкасская и Запорожская области

Почасовые графики, по три-четыре окна в сутки. И в Черкассах, и в Запорожье отдельные очереди сидят без света до 14,5 часа.

По стране

«Укрэнерго» на 6 ноября даёт круглосуточные графики от 2,5 до 4 очередей и ограничения для промышленности. В ДТЭК насчитали 78 ударов по энергетике за трое суток, 3 их ТЭС остановились ещё 3 ноября. МВД обещает ставить мобильные пункты обогрева там, где света нет больше суток.

Перекличка окончена. До календарной зимы — 25 дней.

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