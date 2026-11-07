Британия вывела на орбиту второй военный спутник Фото: REUTERS.

Великобритания вывела на орбиту второй военный спутник Titania, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, запуск состоялся в октябре 2026 года. Новый аппарат весит около 100 килограммов и совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут. При этом скорость его движения достигает 27 тысяч километров в час.

Спутник разработали и изготовили в английском графстве Хэмпшир. Над проектом совместно работали британская Лаборатория оборонных наук и технологий (DSTL) и компания BAE Systems.

Titania стал вторым военным спутником Великобритании. Первый аппарат под названием Tyche Лондон запустил в августе 2024 года. В дальнейшем британские военные рассчитывают расширить орбитальную группировку за счет спутников Juno и Oberon.

Кроме того, Минобороны страны анонсировало испытания трех нейроморфных датчиков в рамках проекта Inaros. Оборудование разместят в Великобритании, Австралии и на Кипре.

С помощью новых сенсоров британские военные намерены отслеживать перемещения объектов в космическом пространстве. В перспективе технология может использоваться для раннего обнаружения подозрительной или потенциально опасной активности возле спутников Соединенного Королевства.

Ранее британское Минобороны объявило о создании первой в истории страны специализированной военной эскадрильи для космических операций. Новое подразделение войдет в состав Королевских ВВС и займется защитой критически важных спутников. В частности, военным поручат обеспечивать безопасность космических аппаратов, отвечающих за навигацию кораблей, мобильную связь и предупреждение о ракетных ударах.