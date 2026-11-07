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НовостиВ мире7 ноября 2026 11:37

Британия вывела на орбиту второй военный спутник

Запущенный Британией военный спутник совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут
Марк СОКОЛОВ
Британия вывела на орбиту второй военный спутник

Британия вывела на орбиту второй военный спутник

Фото: REUTERS.

Великобритания вывела на орбиту второй военный спутник Titania, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, запуск состоялся в октябре 2026 года. Новый аппарат весит около 100 килограммов и совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут. При этом скорость его движения достигает 27 тысяч километров в час.

Спутник разработали и изготовили в английском графстве Хэмпшир. Над проектом совместно работали британская Лаборатория оборонных наук и технологий (DSTL) и компания BAE Systems.

Titania стал вторым военным спутником Великобритании. Первый аппарат под названием Tyche Лондон запустил в августе 2024 года. В дальнейшем британские военные рассчитывают расширить орбитальную группировку за счет спутников Juno и Oberon.

Кроме того, Минобороны страны анонсировало испытания трех нейроморфных датчиков в рамках проекта Inaros. Оборудование разместят в Великобритании, Австралии и на Кипре.

С помощью новых сенсоров британские военные намерены отслеживать перемещения объектов в космическом пространстве. В перспективе технология может использоваться для раннего обнаружения подозрительной или потенциально опасной активности возле спутников Соединенного Королевства.

Ранее британское Минобороны объявило о создании первой в истории страны специализированной военной эскадрильи для космических операций. Новое подразделение войдет в состав Королевских ВВС и займется защитой критически важных спутников. В частности, военным поручат обеспечивать безопасность космических аппаратов, отвечающих за навигацию кораблей, мобильную связь и предупреждение о ракетных ударах.