Возлюбленную Никиты Преснякова объявили в розыск: девушка накопила задолженности на сотни тысяч рублей

Возлюбленную Никиты Преснякова объявили в розыск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Новая возлюбленная музыканта Никиты Преснякова, 27-летняя Карина Филимонова, объявлена в розыск в России из-за накопившейся задолженности на общую сумму 320 тысяч рублей. В отношении нее открыто исполнительное производство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, сумма долга включает 260 тысяч рублей по невыплаченным кредитам и около 60 тысяч рублей по налоговым отчислениям.

В настоящее время Филимонова проживает в США вместе с внуком Аллы Пугачевой. Находясь за границей, девушка предпринимает попытки сменить сферу деятельности. Первоначально она искала русскоязычные курсы парикмахеров-колористов в Майами для получения лицензии, а позднее рассматривала вакансии контент-стратега и видеографа в Лос-Анджелесе.

Напомним, музыкант представил Карину Филимонову в качестве своей девушки весной 2026 года. Известно, что у нее есть ребенок 2023 года рождения от предыдущего брака, который завершился разводом в 2025 году.