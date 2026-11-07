Украинцы под Киевом снова остались без света: Людям отключат электричество без объяснений Фото: REUTERS.

В Киевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

По данным компании, решение об ограничении электроснабжения было принято национальной энергетической компанией «Укрэнерго». При этом ранее установленные графики отключений временно перестали действовать.

«Киевская область: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении энергетического холдинга.

Причины введения экстренных мер пока не уточняются. Также неизвестно, сколько времени продлятся ограничения и какие именно населенные пункты они затронули.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 ноября Киев практически полностью остался без электричества. В украинской столице действовали экстренные и аварийные отключения, а жилые улицы погрузились в темноту. При этом электричество сохранялось лишь в отдельных квартирах, продолжали работать и некоторые светофоры.