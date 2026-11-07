Александр Лукашенко рассказал, чего лишился из-за поста: у президента нет друзей Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него практически нет друзей из-за занимаемой должности. Об этом он рассказал во время общения с жителями агрогородка Говяды в Могилевской области, передает БелТА.

По словам белорусского лидера, дружеские отношения могут создавать определенные сложности для главы государства. В частности, близкие люди со временем начинают требовать особого отношения и различных привилегий.

«У президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то президента и [есть] друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что подобные просьбы могут привести к злоупотреблению служебным положением и коррупции. Сам он считает такой подход неприемлемым.

«Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее. Но всегда помню, что я — президент», — добавил глава государства.

При этом Лукашенко признался, что особенно ценит трудолюбивых людей и старается учитывать это в общении с гражданами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей среди представителей власти Белоруссии. По словам президента, несколько его бывших приятелей даже оказались в тюрьме, поскольку начали считать, что им позволено больше, чем остальным гражданам. Тогда белорусский лидер подчеркнул, что не допустит появления кланов и группировок в государственных структурах.