«Газпром» заявил о росте поставок трубопроводного газа в Турцию осенью 2026 года Фото: REUTERS.

Российский энергетический холдинг «Газпром» обнародовал оперативные данные, свидетельствующие о резком увеличении объема экспорта трубопроводного газа в Турцию. Заявление компании последовало на фоне сообщений о планах турецкой стороны сократить закупки российского сырья.

Согласно информации компании, совокупные поставки «Газпрома» на турецкий рынок по итогам октября 2026 года выросли на 78% по сравнению с показателями сентября.

Тенденция к росту сохранилась и в следующем месяце. За первые пять дней ноября объем природного газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил аналогичные показатели за первые дни октября и сентября.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара не планирует полностью отказываться от российских ресурсов. Он сообщил, что турецкая сторона по-прежнему нуждается в поставках из России.