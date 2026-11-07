В Польше захотели восстановить отношения с Россией: вот что предложил Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: REUTERS.

Польша захотела восстановить отношения с Россией, но есть нюанс. Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью порталу SprawdzamTo заявил, что этот вопрос будет рассматриваться после завершения СВО.

«Знаете, некоторым польским политикам даже в голову не приходит мысль о том, что когда другая сторона меняет свою политику, то мы тоже ее меняем», — резюмировал польский дипломат.

Глава МИД Польши подчеркнул, что урегулировать конфликт на Украине без участия её руководства и европейских стран не удастся. Но Сикорский никак не высказывался по поводу документа о европейской безопасности. Эти нарративы анонсировал президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что США и Россия планируют обсудить документ о взаимодействии, который будет включать вопрос о европейской безопасности.