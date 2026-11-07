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НовостиВ мире7 ноября 2026 12:12

На Украине на нефтегазовом объекте полыхает пожар

«Нафтогаз» заявил о повреждении объекта из-за пожара в центре Украины
Людмила МИТРОХИНА
На Украине на нефтегазовом объекте полыхает пожар

На Украине на нефтегазовом объекте полыхает пожар

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В центральной части Украины произошло повреждение объекта нефтегазового комплекса, принадлежащего компании "Нафтогаз". Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Взрыв и масштабный пожар произошли на нефтегазовом объекте "Нафтогаза", — отмечается в тексте сообщения. Подчеркивается, что в результате было повреждено оборудование. Компания проводит анализ последствий. Подробности о случившемся не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал, что Вооруженные силы России стали активнее наносить удары по топливной инфраструктуре Украины. Но важно понимать, что российские военные поражают только предприятия, которые как-либо используются в интересах ВСУ. Также ВС РФ наносят удары в ответ на террористические атаки киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если Киев начинает атаковать гражданские объекты РФ, то глупо предполагать, что ответа не будет.