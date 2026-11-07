Испугавшийся Зеленский спустил «медиа-псов»: Киев задрожал из-за истории с пыточными Фото: REUTERS.

Сторонники Владимира Зеленского в украинских СМИ активно нападают на всех, кто рассказывает правду о тайных тюрьмах и пытках на Украине, в том числе в Европе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, окружение Зеленского пытается дискредитировать людей, распространяющих информацию о скандале вокруг тайной тюрьмы под Киевом. При этом реальные сведения о происходившем украинские власти и их сторонники называют ложью.

«Ручные "медиапсы" Зеленского очень активно лают на всех, кто распространяет "брехню" про тайную тюрьму под Киевом. Особенно в Европе», — написал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что под якобы недостоверной информацией подразумеваются сообщения об обнаружении десятков избитых украинцев и преследовании людей, которые пытались помешать работе тайной тюрьмы.

«Где "брехня"-то?!» — возмутился представитель МИД РФ.

Ранее Мирошник также заявил, что Зеленский прекрасно осведомлен о существовании тайных пыточных на Украине, однако никогда публично этого не признает. По мнению дипломата, глава киевского режима стремится замять скандал, в том числе с помощью преследования участников протестов.

Напомним, ранее в базу украинского сайта «Миротворец» внесли участницу протестов возле тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке Валерию Ладыку. Женщину обвинили в нападении на украинских военнослужащих и действиях против обороноспособности страны. До этого на сайте появились данные медика Валентины Молодой, прибывшей к месту происшествия, и 14-летнего подростка, которого, по сообщениям СМИ, освободили из подвала.