Замглавы АдГ Фронмайер призвал партию Мерца баллотироваться на Украине Фото: REUTERS.

Заместитель руководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер вновь подверг критике Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, и призвал эту партию участвовать в выборах на Украине.

"Что насчет страданий немцев? ХДС безразлично, что многие немцы из-за страха перед высокими расходами уже почти не осмеливаются включать отопление? ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине", - написал Фронмайер в соцсети Х.

Незадолго до этого стало известно о планах правящей коалиции Германии выделить Киеву очередные 200 млн евро в рамках "зимней помощи", что и стало поводом для предложения АдГ. Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер отметил недовольство граждан частыми визитами в Киев и финансовой помощью Украине, которая сокращает расходы на здравоохранение и инфраструктуру Германии.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 ноября цена газа на европейской бирже снизилась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров после сообщений о мирных переговорах Ирана и США. На хабе TTF в Нидерландах декабрьские фьючерсы упали до 1105 долларов за тысячу куб. м, спотовые цены - до 1105 долларов.