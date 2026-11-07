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НовостиВ мире7 ноября 2026 12:41

Замглавы АдГ Фронмайер призвал партию Мерца баллотироваться на Украине

Партия АдГ хочет, чтобы Мерц баллотировался на выборы президента Украины
Сергей КУДРИН
Замглавы АдГ Фронмайер призвал партию Мерца баллотироваться на Украине

Замглавы АдГ Фронмайер призвал партию Мерца баллотироваться на Украине

Фото: REUTERS.

Заместитель руководителя парламентской фракции немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер вновь подверг критике Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, и призвал эту партию участвовать в выборах на Украине.

"Что насчет страданий немцев? ХДС безразлично, что многие немцы из-за страха перед высокими расходами уже почти не осмеливаются включать отопление? ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине", - написал Фронмайер в соцсети Х.

Незадолго до этого стало известно о планах правящей коалиции Германии выделить Киеву очередные 200 млн евро в рамках "зимней помощи", что и стало поводом для предложения АдГ. Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер отметил недовольство граждан частыми визитами в Киев и финансовой помощью Украине, которая сокращает расходы на здравоохранение и инфраструктуру Германии.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 ноября цена газа на европейской бирже снизилась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров после сообщений о мирных переговорах Ирана и США. На хабе TTF в Нидерландах декабрьские фьючерсы упали до 1105 долларов за тысячу куб. м, спотовые цены - до 1105 долларов.