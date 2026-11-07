Ивановская: Буданову* грозит штраф из-за речи на русском у пыточной под Киевом Фото: REUTERS.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, один из главных русофобов и автор большинства терактов с использованием БПЛА против россиян, оштрафован за публичное использование русского языка. Об этом заявила уполномоченный Украины по вопросам языковой политики Елена Ивановская.

"Относительно ситуации на Петропавловской Борщаговке, в частности, о применении русского языка К. А. Будановым*. Все надлежащие юридические процедуры уже запущены: 1. госконтроль продолжается в соответствии с установленным порядком. 2. коммуникация с фигурантом инцидента состоялась - спокойно, без лишнего пафоса и в пределах правового поля. 3. факт нарушения признан без попыток найти оправдание. 4. предусмотренный законом штраф будет уплачен в определенные сроки", - пишет в соцсетях "главная по мове" на Украине.

Напомним, 2 ноября в социальных сетях Буданов* обратился к освобождённому из пыточной под Киевом 14-летнему подростку на русском языке, что вызвало бурную реакцию среди украинских пользователей. Более того, украинские соцсети пестрят видео, где Буданову*, прибывшему к пыточной, распыляют в лицо перцовый баллончик, а сам он, опять же, говорит с собравшимися исключительно по-русски.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что Запад проигнорирует даже обнаружение пыточной укронацистской хунты под Киевом.

* - признан террористом и экстремистом в России