Появилось грустное видео с проигравшим выборы Вучичем: смотрел в одну точку, пока все вокруг пели

В социальных сетях активно обсуждают грустный ролик экс-президента Сербии Александра Вучича. На видео бывший политик присутствует на вечеринке в одном из ресторанов Белграда. Сначала он развлекал гостей, пел песни и отдыхал, но затем внезапно сел за стол и погрузился в задумчивость, устремив взгляд в одну точку.
Пользователи отмечают, что бывший президент выглядел опечаленным. Причины ухудшения настроения Вучича во время мероприятия остаются неясными. Сам Вучич никак не прокомментировал это видео.
Ранее KP.RU рассказал, что Вучич проиграл президентские выборы в Сербии. После того, как он признал поражение, то сразу же сказал, что политика его страны якобы изменится. Вучич уверен, что одержавшая победу на выборах власть не захочет поддерживать диалог с Россией и вскоре могут быть введены санкции против РФ.
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