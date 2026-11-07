Появилось грустное видео с проигравшим выборы Вучичем: смотрел в одну точку, пока все вокруг пели

Александр Вучич, бывший президент Сребии Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

В социальных сетях активно обсуждают грустный ролик экс-президента Сербии Александра Вучича. На видео бывший политик присутствует на вечеринке в одном из ресторанов Белграда. Сначала он развлекал гостей, пел песни и отдыхал, но затем внезапно сел за стол и погрузился в задумчивость, устремив взгляд в одну точку.

Пользователи отмечают, что бывший президент выглядел опечаленным. Причины ухудшения настроения Вучича во время мероприятия остаются неясными. Сам Вучич никак не прокомментировал это видео.

Александара Вучича засняли на караоке-вечеринке в Белграде

Ранее KP.RU рассказал, что Вучич проиграл президентские выборы в Сербии. После того, как он признал поражение, то сразу же сказал, что политика его страны якобы изменится. Вучич уверен, что одержавшая победу на выборах власть не захочет поддерживать диалог с Россией и вскоре могут быть введены санкции против РФ.

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