Стало известно, когда состоится отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

11 ноября в храме Воскресения Словущего в центре Москвы состоится церемония отпевания актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом говорится в сообщении от Союза кинематографистов в официальном Telegram-канале.

«Отпевание Л. Н. Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 11:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2», — указывается в сообщении. Также там уточняется, что актрису захоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее KP.RU рассказал, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября. На момент смерти ей было 88 лет. Близкие актрисы рассказали, что она умерла из-за сердечной недостаточности. Дочь покойной подчеркнула, что медики до последнего пытались спасти ее мать.

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