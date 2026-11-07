Подарок как язык симпатии: от детских лет до взрослых отношений

Психолог Иванов: Подарок от мальчика девочке не всегда про взаимность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Подарок от мужчины женщине важен только в том смысле, который в него вкладывается. Он не обязательно должен говорить о попытке получить что-то взамен. Это относится и к дарению подарков вторым половинкам в детском возрасте. Об этом РИАМО рассказал психолог Никита Иванов.

«Когда мальчик замечает, что нравится девочке, и хочет ее чем-то порадовать, это вполне естественный способ выразить симпатию. Особенно в детстве, когда прямо говорить о своих чувствах бывает неловко. Подарок позволяет показать: „Я о тебе подумал, мне хотелось сделать тебе приятное“», - подчеркнул специалист.

По мнению психолога, проблема начинается, когда подарок становится своеобразной валютой отношений. К примеру, мальчик подарил девочке что-то дорогое и теперь считает, что она обязана ответить ему взаимностью. Или же девочка считает, что настоящую симпатию нужно доказывать подарками, причем чем они дороже, тем якобы глубже чувства.

Как KP.RU писал ранее, при первой влюбленности ребенка с ним стоит поговорить, а также обсудить личные границы без каких-либо насмешек и давления со стороны родителей.