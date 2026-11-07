МИД РФ: Учения коалиции желающих накануне переговоров лишают их шанса на участие Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Министерстве иностранных дел России констатировали, что странам "коалиции желающих" нечего делать за столом переговоров по Украине в Абу-Даби. Мало того, что эти страны систематически демонстрируют приверженность эскалации, так теперь они ещё и устраивают военные учения возле границ России прямо накануне переговоров.

"Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта полностью лежит на тех, кто инициирует новые военные авантюры против России, надеясь добиться "стратегического поражения". Однако этим планам не суждено реализоваться. Все цели и задачи, поставленные российским руководством в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.

Ранее KP.RU сообщил, что военный обозреватель Виктор Баранец подробно разобрал новые учения "коалиции желающих", которые выглядят как тренировка перед оккупацией Украины.

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