Войска НАТО тренируются оккупировать Украину: обиженная Европа проводит учения в дни переговоров Москвы, Вашингтона и Киева

Анонсированные учения "коалиции желающих" имеют ярко выраженный провокационный смысл. Попугать и позлить Россию. Фото: REUTERS.

Помните, как несколько месяцев назад Лондон и Париж стали сколачивать "коалицию желающих" вторгнуться на Украину?

Москва тогда жестко их предупредила: если такое произойдет без договоренностей с Россией, будем рассматривать такую коалицию как законную военную цель. Иными словами, - бить будем. Аккуратно, но больно. И тогда закоперщик этой идеи Макрон "включил заднюю", стал говорить, что ввод коалиции возможен после прекращения огня. А сейчас, похоже, эту же идею подхватил и стал проталкивать Лондон.

Британский телеканал Sky News тут же выступил с "фирменным" провокационно-брехливым заголовком: "Британским солдатам разрешат открыть огонь по российским солдатам". Вроде сенсационная новость и щекочет нервы, правда? И... снова вранье. Ибо никакого "открытия огня" британцами по реальным россиянам до ввода войск на Украину не будет. Все это пока предполагается делать условно и вообще - на территории Польши. Там "на следующей неделе начнутся учения по европейской оккупации Украины". Учения под названием Koalicja пройдут с 9 по 22 ноября под совместным руководством Великобритании и Франции. В них примут участие 2,8 тыс. военнослужащих, в том числе 300 британских.

Учения под названием Koalicja пройдут с 9 по 22 ноября под совместным руководством Великобритании и Франции. Фото: REUTERS.

Вот как рассказывает об этом тот же Sky News:

"На следующей неделе в Польше начнутся масштабные учения, призванные отработать эту операцию. В них примут участие около 300 британских военнослужащих, а также более 2000 представителей других стран, включая Германию, Францию, Польшу и Испанию. Разумеется, любая операция на территории Украины сопряжена с высоким риском — в случае возобновления боевых действий. При этом британским военнослужащим будет разрешено открывать ответный огонь по российским силам, если те подвергнутся нападению...

Размещение британских боевых подразделений непосредственно на территории Украины, на первый взгляд, кажется фантастической идеей, учитывая продолжающийся конфликт с Россией. Однако Великобритания и ещё десять её союзников планируют направить в страну тысячи военнослужащих для выполнения оборонительной миссии в случае будущего прекращения огня. Предположительно, для проведения такой операции им потребовалось бы хотя бы негласное согласие Москвы. Но это представляется крайне маловероятным. Тем не менее это не останавливает Великобританию и Францию".

Будущие учения называют репетицией "оккупации Украины" Фото: REUTERS.

Ну и как все это понимать?

Обратите внимание: в статье Sky News то и дело повторяется оговорка "после прекращения огня", "в случае будущего прекращения огня". Потому все эти учения имеют ярко выраженный провокационный смысл. Попугать и позлить Россию. А заодно и "поддержать моральные штаны" Киеву. Агрессивные петухи явно хотят покукарекать под забором у "медведя", но дальше без разрешения вряд ли сунутся. Одни перья полетят. Ну а если и сунутся, то будет неизбежная война, - быстрая и последняя в Европе. С лежащими в руинах городами и дымящимимся атомными воронками.

И еще одна деталь. Вот эти учения (а по сути - тренировка в оккупации Украины) любопытным образом совпадают со временем трехсторонних (Россия, США, Украина) переговоров в Абу-Даби. Как тут не подумаешь: не пустили НАТОвскую Европу за стол переговоров, так она решила вот таким образом напомнить о себе, брошенной и забытой. Бряцанием оружия на польских полигонах подразнить и Россию, и США, да и Киев заодно.

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