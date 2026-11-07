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НовостиВ мире7 ноября 2026 14:25

МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Российская сторона примет решение об участии в саммите в Майами позже
Людмила МИТРОХИНА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Администрация США настаивает на участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Майами. Окончательное решение российская сторона примет в последний момент. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Состав российской делегации на саммит еще не определен. Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается накануне», — резюмировал дипломат.

По его мнению, Россия намерена активно участвовать и будет представлена на высоком уровне. Однако пока неизвестно, будет ли Путин лично участвовать в саммите.

Ранее KP.RU рассказал, что только Европа выступила против того, чтобы глава РФ приехал на саммит. ЕС занимается откровенной клеветой, пытаясь обелить свои действия.