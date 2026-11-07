Страны ЕС могут не договориться: Фицо предупредил о крупных проблемах в альянсе Фото: REUTERS.

Согласование нового бюджета Евросоюза на семь лет будет сложным из-за озабоченности стран-членов своими проблемами. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика", — подчеркнул Фицо в разговоре с журналистами ТА3.

Он отметил, что всё больше разногласий возникает вокруг вопроса о предоставлении очередного кредита Украине. Европолитики спорят из-за необходимости найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины, так как средств в сообществе не хватает. Болгария, Венгрия и Чехия отказались участвовать в новом кредите для Киева.

Ранее KP.RU рассказал, что проблемы нарастают и внутри стран ЕС. Например, сотни людей вышли на улицы во Франции и Германии. Также нарастает напряжение и в Италии, и Испании.