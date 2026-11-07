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НовостиВ мире7 ноября 2026 14:42

Подробности по задержанию россиянок в Турции: ведется диалог властей

Посольство в Турции взаимодействует с властями по делу задержанных россиянок
Людмила МИТРОХИНА
Подробности по задержанию россиянок в Турции: ведется диалог властей

Подробности по задержанию россиянок в Турции: ведется диалог властей

Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА.

Посольство РФ ведёт переговоры с турецкими властями для освобождения задержанных в Анкаре россиянок. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

"В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках, посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации", — говорится в российской дипмиссии.

Напомним, более 30 россиянок задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре "Акюрт", с ними работает адвокат, а посольство РФ добивается консульского доступа. Также подчеркивалось, что россиянки, скорее всего, будут депортированы. Но это можно будет сделать после судебного заседания, если их вина будет доказана.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянки, которые оказались арестованными в Турции, могли оказаться жертвой мошенников. Их могли обмануть в вопросе трудоустройства.