В Киевской области ВС РФ поразили бензовозы, которые доставляли горючее для ВСУ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В Киевской области, недалеко от Ирпеня, повреждены автоцистерны с топливом для ВСУ. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

Также в военном ведомстве подчеркнули, что в районе Новых Петровцев Киевской области поражена электроподстанция «Северная 330 кВ».

Напомним, российские военные неоднократно говорили, что наносят удар только на объекты, которые обслуживают интересы ВСУ. Кроме того, усиление ударов произошло после ряда террористических атак киевского режима по регионам РФ.