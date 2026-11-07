АТОР: туроператоры не получали жалоб от россиян на вирус во Вьетнаме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Туроператоры не фиксировали жалоб от российских туристов во Вьетнаме на неизвестный вирус. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператорам не поступали жалобы от туристов на „неизвестный вирус“. Туристы каждый год болеют в странах Юго-Восточной Азии различными заболеваниями, в том числе ОРВИ», — отмечается в АТОР.

Также там подчеркнули, что в этом году заболеваемость ОРВИ российскими туристами во Вьетнаме не превышает прошлогодних показателей. Но в АТОР все равно следят за ситуацией.

Ранее KP.RU рассказал, что несколько российских туристов во Вьетнаме обратились в больницу с похожими симптомами: температурой, кашлем и головной болью. В российском посольстве отметили, что связываются с властями Вьетнама, чтобы получить комментарий по этой ситуации.