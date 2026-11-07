Количество погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Польше число жертв стрельбы возросло до пяти человек. Об этом говорится в сообщении от правоохранительных органов республики. Сразу стало известно о двух погибших.

«На данный момент имеется информация о пяти погибших во время происшествия со стрельбой в Кракове», — говорится в сообщении от местной полиции.

До этого сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Кракове. Из-за этого пострадало несколько человек, не обошлось без жертв. Медики оказывают помощь раненым. Мотивы преступника неизвестны, власти продолжают расследование инцидента. Однако злоумышленник задержан. Также власти говорят, что всего пострадало 10 человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. Подробности случившегося аналитики KP.RU опубликовали в этом материале.