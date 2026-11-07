Бари Алибасов-младший: У отца стало плохо с памятью Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сын Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший, рассказал KP.RU, как его отец воспринял печальную новость о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной (они были в браке три года). По словам мужчины, его отец пребывает в помутнённом состоянии и очень плохо помнит свою жизнь, ему приходится заново знакомиться с внучкой каждые три дня.

"Отец не знает, и мы приложим все усилия, чтобы не узнал об этом. Папа даже не знает, что Володя Левкин умер… У него плохая краткосрочная память. Даже если он что-то узнает случайно, быстро забывает. С родной внучкой знакомится каждые три дня", - говорит Алибасов-младший.

Сын известного артиста поделился, что всегда вспоминает о Федосеевой-Шукшиной с глубочайшей любовью и огромным уважением. Интересно, что и его отец часто говорит о ней. Ему кажется, что они общались только вчера по телефону, и он продолжает верить, что "его Лида всё ещё рядом", пусть и в своём особом мире.

Ранее KP.RU сообщил, что Лидия Федосеева-Шукшина скончалась. Причина смерти пока не объявлена. Последние годы она страдала от серьезных проблем со здоровьем: сердечной недостаточности, бронхиальной астмы и сахарного диабета.