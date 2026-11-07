Родственники Бари Алибасова решили скрыть от отца смерть его бывшей жены Федосеевой-Шукшиной: "Пусть он продолжает жить с Лидой"

Музыкальный продюсер Бари Алибасов был пятым мужем актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов был пятым мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они состояли в официальном браке три года (с ноября 2018 по сентября 2021 года). Был скандальный развод, который однако не поссорил из навсегда, они продолжали общаться по телефону. Как Бари Каримович отреагировал на смерть бывшей жены, мы спросили его сына Бари Алибасова-младшего.

- Отец не знает, и мы приложим все усилия, чтобы не узнал об этом, - сказал Бари Алибасов-младший. – Папа даже не знает, что Володя Левкин (солист группы «На-На») умер… У него плохая краткосрочная память. Даже если он что-то узнает случайно, быстро забывает. С родной внучкой знакомится каждые три дня…

Предприниматель Бари Алибасов-младший Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

- Ну а вы, Бари Алибасов-младший, как вспоминаете Лидию Николаевну?

- Только с любовью и огромным уважением. Кстати, отец о ней часто говорит. Ему кажется, что они разговаривали только вчера по телефону. Пускай так и думает, что его Лида по-прежнему с ним. В отличие от нас, ему повезло больше - он продолжит общаться с ней, пускай в своё особенном мире.

Фото: Архив "КП".

Несмотря на экстравагантный брак, их отношения давно вышли за рамки супружеских. Я познакомился с Лидией Николаевной в 1994 году, когда приехал к отцу из Саратова. Мне было 9 лет. Он привел меня в московский ресторан, там я увидел Лидию Николаевну. Первое впечатление было неприязненное – посторонняя женщина, которую мой папа целовал, обнимал. И хотя мои родители давно были в разводе, во мне вспыхнула детская ревность. Эта эмоция омрачила впечатление. Но когда я посидел за столиком несколько часов, а в конце вылил горячий чай на голову Стасу Садальскому, он тоже там был и хамил моему отцу, моя ревность сменилась уважением. То, как Лидия Николаевна себя вела, как шутила, ставила хама на место, меня восхитило. Я ушел с пониманием, что рядом с папой очень интересная женщина. Мне саратовскому пацану она казалась аристократкой, светской дамой из высшего общества. Таких я в саратовских дворах не наблюдал. Она показала мне, что можно быть леди даже в таких тусовках, куда приглашен Стас Садальский.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

И за эти 32 года моё отношение к ней не изменилось. Когда мы с отцом разговариваем про друзей, я говорю ему – у меня много друзей, а у тебя их мало. Да, соглашается отец, я - одинокий человек, у меня никого нет, кроме ребят из группы «На-На» и Лиды. Она его друг и муза. Конечно, их брак потряс светскую тусовку, и всё-таки их дружба была выше любых брачных отношений. Как говорит отец: Лида - единственная женщина, которая умеет жить рядом с гением, и сама является гением.

Несмотря на мои непростые с ней отношения, я рад, что последние годы ее жизни, ею занималась её семья, а не мы с отцом. Заботится об отце в его нынешнем состоянии и за Лидой я бы не смог. И уж точно у меня не хватило бы сил на рождение второй дочери. Поэтому к Лидии Николаевне у меня только благодарность. И спасибо ее семье за то, что ею занимались и сняли это бремя с моей семьи. Мне бы хотелось, чтобы наши дрязги остались в прошлом, и мы вспоминали Лидию Николаевну только добрым словом.

Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов-младшимй Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Вы придете к ней на похороны?

- Память о ней останется со мной, независимо от того, приду я или нет. Отца, как я уже вам сказал, мы не будем этой печалью тревожить. Пускай он продолжает жить с Лидой и думать, что разговаривал с ней вчера. Лида будет с папой до конца его жизни.

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