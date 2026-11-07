Туск назвал стрельбу в Кракове терактом

Дональд Туск, премьер Польши Фото: REUTERS.

Власти Польши прокомментировали стрельбу в Кракове. Премьер-министр Дональд Туск назвал случившееся терактом. Об этом он написал у себя в аккаунте соцсети X.

«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», — написал Туск в социальной сети X. По его словам, гава МВД Марчин Кервиньский уже направляется на место инцидента.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в центре Кракова произошла стрельба. Отмечается, что всего в результате инцидента пострадало 10 человек. Среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Также подчеркивалось, что пять человек погибло. Раненым оказывается необходимая помощь медработниками. Полиция задержала стрелявшего, сейчас проводятся оперативные мероприятия, в том числе допрос. Мотивы злоумышленника выясняются.