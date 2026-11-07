Появилось видео стрельбы в центре Кракова в Польше Фото: Иван МАКЕЕВ.

Стало известно, что появилось видео стрельбы в центре Кракова. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.

На видео слышны одиночные выстрелы. Потом запечатлено, как люди в панике убегают, ища укрытие. Тот, кто снимал тревожные кадры, тоже хочет скрыться в кафе между столами. После небольшой паузы слышна еще серия выстрелов. На ролике не видно самого злоумышленника, но слышно, что выстрелы совсем рядом.

В польском Кракове неизвестный открыл стрельбу по людям

Напомним, проводятся оперативные мероприятия по факту стрельбы в центре Кракова. Полиции удалось задержать злоумышленника. Его мотивы выясняют. Всего пострадало 10 человек, пятеро погибли. Нужно отметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск уже дал комментарий по факту случившегося, назвав инцидент терактом.