Прощание с народным артистом Юрием Каюровым пройдет 10 ноября

Юрий Каюров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

10 ноября состоится прощание с Юрием Каюровым, народным артистом РСФСР, в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщили в социальных сетях Государственного академического Малого театра.

«Прощание с Юрием Ивановичем Каюровым состоится 10 ноября в 11:00 в траурном зале Троекуровского кладбища», — отмечается в сообщении от источника.

Сообщается, что Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце, окончил Ленинградский театральный институт имени Островского и дебютировал в 1952 году в Саратовском театре драмы.

Ранее KP.RU рассказал, что о смерти народного артиста Троекурова стало известно 6 ноября 2026 года. На момент смерти ему было 99 лет. Практически сразу стала известна причина смерти — естественные причины. Напомним, Троекуров наиболее известен по роли Владимира Ильича Ленина в фильме «Шестое июля».