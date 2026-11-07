Захарова прокомментировала штраф Буданова* за речь на русском языке: «Продление «Алисы в стране чудес»»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала штраф главы ОП Украины и главного русофоба Кирилла Буданова*. Она сравнила инцидент с книгой «Алиса в стране чудес». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо — пиши с натуры», — резюмировала российский дипломат.

Напомним, глава ОП Буданов* признал нарушение языкового законодательства при спасении людей из пыток и согласился заплатить штраф. Причем военкор «Комсомольской правды» Александр Коц указал, что в инциденте с пыточными почему-то обратили внимание только на русский язык русофоба, остальное властей не смутило, включая пытки людей.

*— физическое лицо, признанное Минюстом террористом и экстремистом.