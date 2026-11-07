Стали известны подробности теракта со стрельбой в Кракове: преступник был не один Фото: REUTERS.

В Кракове задержаны двое нападавших, устроивших стрельбу. Об этом говорится в сообщении от местной полиции.

«На данный момент известно, что нападавших было двое. Оба они задержаны, один из них ранен и доставлен в госпиталь», — говорит представитель правоохранительных органов в интервью с журналистами РИА Новости.

До этого полиция Кракова сообщила о стрельбе из автомобиля, в результате которой погибли пять человек и более десяти ранены, включая полицейских. Также в сети уже распространилось видео со стрельбой в центре Кракова.

Ранее KP.RU передало слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Он подчеркнул, что произошедшее можно квалифицировать как теракт. Власти будут разбираться в инциденте, виновные будут наказаны.