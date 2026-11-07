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НовостиСпорт7 ноября 2026 16:53

Фетисов: нужно отозвать прозвище «Великий» у Гретцки за слова о россиянах

Грецки призвал отказать российским спортсменам в визах
Людмила МИТРОХИНА
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и лучший бомбардир НХЛ Уэйн Гретцки должен отказаться от прозвища "Великий" после заявлений о российских спортсменах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Не давать визы, чтобы ребята не могли играть, — это полный зашквар, если честно. Их можно не любить, высказывать свою позицию, но запрещать молодым ребятам, у которых мечта сыграть на чемпионате мира... За это его точно нужно попросить прозвище "Великий" сдать в архив", — резюмировал прославленный тренер в разговоре с журналистами.

Напомним, Гретцки поддержал Карни, отказавшего российским спортсменам в визах для молодежного чемпионата мира по хоккею, считая, что это решение одобряют канадцы, включая хоккеистов.

Причем эта новость вызвала большой резонанс и шквал критики. В российском МИД рассказали, что решение по хоккеистам сделает предстоящий чемпионат мира менее зрелищным. Власти Канады просто решили таким образом избавиться от конкурентов.